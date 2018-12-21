Отец убитых братьев-пастухов журналисту: спасибо вам за вопрос Путину

Махачкала, , 11:09 — REGNUM Отец братьев-пастухов Гасангусейновых, убитых в Дагестане летом 2016 году, обратился к журналисту Елене Еськиной. Он поблагодарил девушку за обращение к президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции с просьбой взять расследование дела под личный контроль.

«Я не знаю, как зовут эту журналистку, которая задала президенту вопрос о моих сыновьях. Но я очень благодарен ей. Дай вам Бог здоровья, всего наилучшего. Спасибо вам огромное, человеческое», — сказал Муртазали Гасангусейнов и выразил надежду на справедливое расследование дела об убийстве сыновей.

Напомним, накануне, 20 декабря, на 14-й большой пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент телеканала ГТРК «Дагестан» Елена Еськина попросила главу государства обратить внимание на расследование убийства братьев Гасангусейна и Наби Гасангусейновых. Политик сказал, что «первый раз об этом слышит» и пообещал дать председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину соответствующее поручение.

Как сообщало ИА REGNUM, братья Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года в Шамильском районе Дагестана, вблизи поселка Гоор-Хиндах. Их тела утром следующего дня нашел их дядя Исрапил Магомедов. На момент убийства парням было 17 и 19 лет.

Изначально сообщалось, что убитые были членами бандподполья, причастного к многочисленным преступлениям. Спустя три дня после происшествия исполняющий обязанности главы отдела МВД по Шамильскому району Ибрагим Алиев заявил, что братья открыли стрельбу по силовикам и были ликвидированы ответным огнём. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Однако версия о причастности братьев к бандформированиям не подтвердилась и спустя восемь месяцев, 9 ноября 2017 года, было возбуждено новое дело по статье «Убийство», которое ведётся в отношении неустановленных лиц. В начале октября 2018 года по просьбе главы Дагестана Владимира Васильева расследование резонансного дела было передано центральному аппарату СК РФ.

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Родители пастухов убеждены, что к убийству их сыновей причастны сотрудники правоохранительных органов. Они считают, что силовики хотели выдать братьев за боевиков для улучшения статистики по борьбе с терроризмом. Родители недовольны ходом расследования и неоднократно выходили на центральную площадь города Махачкалы с требованием наказать по закону убийц их детей.

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