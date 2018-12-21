ГИБДД не настаивает на возможности пожизненного лишения прав

Москва, , 10:54 — REGNUM Министерство внутренних дел России на сегодняшний день не настаивает на введении в стране пожизненного лишения прав на управление транспортным средством за особо тяжкие нарушения правил. Об этом заявил в эфире радио «Звезда» замначальника ГУ ОБДД МВД РФ Владимир Кузин.

По словам представителя ведомства, на сегодняшний день такая норма «не укладывается в рамки нашего правого поля».

«Мы не видим острой необходимости в пожизненном лишении права на управление транспортным средством», — подчеркнул Кузин.

Также он добавил, что у стражей порядка есть много других рычагов влияния на нерадивых водителей, в том числе ограничения в правах на управление транспортным средством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские полицейские могут получить право вскрывать персональные автомобили граждан.

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