В Югре школьников кормили кашей с металлической начинкой?

Нефтеюганск, Югра, , 11:08 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) детей могли кормить пшеничной крупой с металломагнитной примесью. Виновные ответственные лица МУП «Школьное питание» привлечены к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Нарушения выявлены в ходе плановой проверки круп, из которых готовится пища для учебных учреждений Нефтеюганска. В лаборатории филиала ФГБУ «Новосибирская МВЛ» установлено, что исследуемая крупа МУП «Школьное питание» не соответствует требованиям нормативной документации по качественным показателям.

Металломагнитная примесь — это частицы металлов, руды, обладающих магнитными свойствами. Крупа, содержащая эти примеси в количестве, превышающем допустимые нормы, непригодна для употребления в пищу не только человеку, но и животным. В зависимости от количества, размеров и формы попавших металломагнитных примесей могут возникнуть различные повреждения пищеварительного тракта и заболевания, сообщают специалисты Россельхознадзора.

А именно: крупа пшеничная содержит металломагнитную примесь с превышением в два раза. Управление Россельхознадзора предписало уничтожить некачественные крупы. Виновные лица МУП «Школьное питание» привлечены к административной ответственности.

На сайте предприятия сообщается, что МУП «Школьное питание» обслуживает 96% учащихся Нефтеюганска.

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