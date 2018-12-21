Массовая акция солидарности прошла перед посольством КНР в Джакарте

Джакарта, , 10:57 — REGNUM Акция солидарности индонезийского народа с мусульманской общиной уйгуров прошла перед посольством КНР в Джакарте, сообщает Antaranews.

Некоторые участники принесли атрибуты в форме флагов. Изредка раздавались крики с призывом: «Давайте объединимся, сплотим ряды уйгурских мусульман, которые находятся в бедственном положении в Китае».

Известно, что ряд участников пришли вместе со своими семьями. Среди них была жительница Джакарты Лиза, домохозяйка, которая пришла на митинг со своим мужем и 10-летним сыном. «Мы пришли сюда намеренно. Это гуманитарная проблема», — заявила она.

Между тем, посольство Китая в Джакарте было закрыто из-за массовой акции, которую также прозвали акцией 2112.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии поручил послу Индонезии в Пекине найти информацию о реальной ситуации в уйгурской мусульманской общине.

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