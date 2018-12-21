Компания CCP Games проведёт мировое турне конвентов по игре EVE Online

Рейкьявик, , 11:14 — REGNUM Компания CCP Games анонсировала мировое турне тематических конвентов по массовой многопользовательской игре EVE Online. Встреча в России пройдёт 4-го мая в баре «Акакао» в Санкт-Петербурге, сообщается в анонсе на YouTube-канале EVE Online.

Встречи в рамках турне пройдут с 23 марта по 23 ноября в Нидерландах, России, Австралии, Канаде, Финляндии, Германии, США и Великобритании. Каждый конвент будет отличаться по формату, в связи с чем разработчики выбирали для них подходящие заведения. Российский конвент в баре «Акакао» будет включать представление новых материалов, а конвент в Финляндии пройдёт в доме одного из поклонников EVE Online.

На этих мероприятиях разработчики планируют выступить с анонсами будущих обновлений для игры, показывать актуальные трейлеры и проводить локальные турниры между игроками. По словам сотрудников CCP Games, конвенты по всему миру позволят авторам проекта познакомиться с игроками, которые не смогли посетить Исландию (где располагается офис CCP Games).

Ранее сообщалось, что в китайской версии EVE Online начнут применяться особые меры наказания для игроков, уличённых в читерстве (умышленный обход ПО игры с целью обретения особых предметов или способностей). Геймеры, которых сочтут виновными, будут отбывать наказание в виртуальной тюрьме, а для освобождения им придётся выполнять некоторые работы. Такие меры будут приняты только в версии игры для Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Студия Remedy опубликовала зловещий трейлер к новой игре Control