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Заместителей, как у министра: Носов недоволен главврачом колымской больницы

Общество

В медучреждении было 56 коек и целый штат управленцев, финансистов и бухгалтеров

Магадан, Магаданская область, 21 декабря 2018, 10:32 — REGNUM  Главврач больницы в городе Сусуман Магаданской области имел пять заместителей и целый штат сопутствующего персонала. Это выяснилось во время визита министра здравоохранения региона Сергея Чеканова в больницы Колымы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Больница на 56 коек, в ней у главврача пять заместителей, как у федерального министра, громадный штат бухгалтеров, финансистов, и это всё за счёт фонда, — цитирует ИА «Весьма» ознакомившегося с докладом министра главу региона Сергея Носова. Из 25 пациентов, числящихся по журналу, фактически лежат восемь, а на остальных 17 человек, получается, списывают медикаменты. Я это так понимаю. Отвечать на такие вопросы не хочется, поэтому и поднимают волнение. 10 тыс. кв. м помещений отапливают, тратят ежегодно на это 25 млн рублей».

Губернатор Колымы подчеркнул, что вопрос работы больницы необходимо решать при взаимодействии с населением. Он также заявил, что больницы и ФАПы региона будут модернизированы, но ни одно медучреждение не закроется.

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Как сообщало ИА REGNUM, замминистра здравоохранения Колымы Оксана Хулап ранее озвучила планы оптимизировать структуру бюджетных медучреждений в регионе.

«Ожидается снижение до федеральных нормативов объемов медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров, что повлечет высвобождение излишней штатной численности медицинского персонала. Но мы не планируем сокращения физических лиц», — пояснила она.

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Медицина
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