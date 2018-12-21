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Жителей Украины призвали не переедать сливочного масла

Общество

Гражданам следует знать меру

Жителей Украины призвали не переедать сливочного масла
Сливочное масло

Киев, 21 декабря 2018, 10:31 — REGNUM  Гражданам Украины следует следить за уровнем холестерина и не есть много сливочного масла, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун 20 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Желательно, чтобы это было не более 40 граммов в сутки (для масла жирностью не выше 82%) и при отсутствии других насыщенных жиров в рационе», — рассказала Супрун.

Напомним, как считает министр социальной политики Украины Александр Рева, граждане Украины тратят на еду более половины своего заработка, поскольку слишком много едят.

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Ранее и.о. министра здравоохранения сообщала, что половина населения Украины являются носителями туберкулёза.

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Социально-экономический кризис на Украине
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