Жителей Украины призвали не переедать сливочного масла

Киев, , 10:31 — REGNUM Гражданам Украины следует следить за уровнем холестерина и не есть много сливочного масла, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун 20 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Желательно, чтобы это было не более 40 граммов в сутки (для масла жирностью не выше 82%) и при отсутствии других насыщенных жиров в рационе», — рассказала Супрун.

Напомним, как считает министр социальной политики Украины Александр Рева, граждане Украины тратят на еду более половины своего заработка, поскольку слишком много едят.

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Ранее и.о. министра здравоохранения сообщала, что половина населения Украины являются носителями туберкулёза.

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