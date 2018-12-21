Игру For Honor ожидает кроссовер с Assassins Creed

Монтрёй, Франция, , 10:43 — REGNUM Разработчики многопользовательского экшена For Honor анонсировали кроссовер с другой игрой студии Ubisoft — Assassins Creed. В течении трёх недель в For Honor будут появляться персонажи и предметы, связанные с тайным орденом ассасинов, сообщается на YouTube-канале «Ubisoft Россия».

Особое событие называется «За Кредо», оно уже доступно и продлится до 10 января 2019 года. В игре появится обновлённый режим «Доминирование», в котором команды игроков будут сражаться за захват точки на карте. Победившая команда получит в своё распоряжение персонажа из серии Assassins Creed: атакующей команде достанется Эцио Аудиторе да Фиренце, а защищающейся — Чезаре Борджиа.

Также в рамках «За Кредо» в For Honor появится ряд визуальных изменений: оружие персонажей Assassins Creed, особая анимация убийства скрытым клинком, меню игры, стилизованное под Анимус (особый прибор, считывающий генетическую память) и тематические облики для героев.

Напомним, что ранее представители Ubisoft опубликовали контентный план For Honor на 2019 год. В игре появится четыре уникальных бойца, по одному для каждой фракции. Также разработчики обещали провести ряд тематических ивентов, одним из которых станет праздник Хэллоуин в октябре 2019 года. Новые контент для For Honor начнёт появляться с 31 января 2019 года.

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