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В США арестовали порно актрису

Общество

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы

Вашингтон, 21 декабря 2018, 09:54 — REGNUM  Порно звезда Катрина Данфорт, также известная как Линн Плезант, арестована в США, сообщает 21 декабря Fox News.

По предварительным данным, звезду фильмов для взрослых подозревают в попытке заказать убийство своей коллеги, которая проживает в штате Айдахо.

Сама актриса не понимает причину своего ареста и была шокирована тем, что ее задержали. Ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс. Женщина не может позволить себе адвоката.

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