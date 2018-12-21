Выяснилось, сколько граждан РФ могут позволить себе «европейский» Новый год

Москва, , 09:36 — REGNUM Среди опрошенных 1,5 тыс. пользователей Aviasales лишь четверть может себе позволить отметить Новый год в европейских странах. Об этом говорится в исследовании сервиса.

Отмечается, что среди участников опроса подавляющее большинство хотело бы встретить новогодние праздники вне привычной обстановки. Лишь 5% пользователей сообщили, что желают провести праздник дома, в кругу семьи. Почти три четверти (73%) опрошенных из числа тех, что выбирают новогоднее путешествие, собираются отдохнуть в России. По мнению экспертов, причина этому — сравнительно низкие цены на авиабилеты внутри страны.

Сообщается, что за 2018 год более чем на 30% вырос спрос на такие направления, как Армения, Испания, Германия, Таиланд и Турция. В Грузию стало ездить на 57% больше туристов, чем в прошлом году.

В то же время половина опрошенных хотела бы выехать на Новый год в европейские страны, но позволить себе это может лишь четверть от общего числа отправляющихся в поездки пользователей сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что Крым набирает популярность в качестве направления для новогоднего отдыха. По его словам, в зимний период полуостров привлекает любителей активного отдыха и культурно-познавательного туризма.

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