Green Cross пожертвовала 100 млн вон Красному Кресту РК

Сеул, , 09:31 — REGNUM 21 декабря биофармацевтическая компания Green Cross пожертвовала 100 млн вон (~ $89 тыс.) гумантарной организации Красный Крест Республики Кореи, сообщает Chosun Biz.

По сообщению, половину этой суммы сотрудники лично пожертвовали организации через внутреннюю программу компании.

Красный крест Республики Корея планирует использовать средства для неотложной помощи тем, кто испытывает трудности с жильем, образованием, оказанием медицинских услуг. Также планируется уделить внимание мультикультурным семьям, иммигрантам из Северной Кореи, беспризорным детям.

Кроме того, компания Green Cross часто участвует в благотворительных мероприятиях, таких как сдача крови и пожертвование 1% зарплаты в конце года.