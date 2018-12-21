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Бюджет Челябинской области-2019: дефицит почти 12 млрд рублей

Общество

Главный финансовый документ региона на ближайшие три года принят

Бюджет Челябинской области-2019: дефицит почти 12 млрд рублей
Иллюстрация: Gosrf.ru
Бюджет

Челябинск, 21 декабря 2018, 09:13 — REGNUM  В Челябинской области Заксобрание утвердило бюджет региона на 2019−2021 годы. Дефицит запланирован в размере 11 млрд 925,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минфине.

Доходная часть составляет 174 млрд 929,7 млн рублей, а расходная — 186 млрд 855,4 млн. За счёт запланированных трансфертов из федерального бюджета в сравнении с первым чтением доходы выросли на 8,5 млрд рублей. При этом расходная часть увеличилась на 15,4 млрд.

Трансферты из федерального бюджета область получит на развитие здравоохранения, дорожной сети, создание современной городской среды, новых мест в детских садах и ликвидацию несанкционированных свалок.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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