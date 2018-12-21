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Школы в нескольких городах Казахстана отменили занятия из-за мороза

Общество

В некоторых районах Восточно-Казахстанской области температура опустится до 38 градусов мороза

Школы в нескольких городах Казахстана отменили занятия из-за мороза
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мороз

Астана, 21 декабря 2018, 09:12 — REGNUM  В школах Астаны, Костаная, Семипалатинска, Усть-Каменогорска и Рддера отменили занятия из-за низкой температуры воздуха, сообщает 21 декабря издание Informburo.

В Восточно-Казахстанской области отменили занятия для учащихся начальных классов в Зыряновском и Уланском районах. В Катон-Карагайском, Аягозском, Курчумском и Кокпектинском районах занятия отменены для учащихся всех классов первой смены.

В Шемонаихинском, Бородулихинском и Бескарагайском районах Восточно-Казахстанской области столбики термометров опустятся до 34−36 градусов мороза. В этих районах занятия отменены для школьников первой и второй смены.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 и 22 декабря в четырех регионах Казахстана из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. В Восточно-Казахстанской области температура опустится до 38 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: В регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за мороза

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