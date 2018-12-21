Чиновницу калужского Роспотребнадзора наказали за внеплановые проверки

Калуга, , 09:01 — REGNUM В Калужской области за нарушение федерального законодательства наказали чиновницу Роспотребнадзора. Как сообщила 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, к административной ответственности начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Калужской области была привлечена по постановлению прокуратуры Спас-Деменского района.

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Нарушения требований федерального закона были выявлены в ходе надзорной проверки в деятельности территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах. Так, было установлено, что в январе, мае и июле 2018 года сотрудниками Роспотребнадзора проводились внеплановые проверки юридических лиц ООО «Спас-Деменское РайПО» и ООО «Легенда». Между тем, сведения о результатах указанных внеплановых проверок в ФГИС «Единый реестр проверок» своевременно внесены не были.

По факту допущенных нарушений прокуратурой района в отношении начальника отдела было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи сотрудник Роспотребнадзора привлечена к административной ответственности и ей назначено административное наказание в виде предупреждения.

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