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150 аварийных бригад ЦВО будут дежурить на Новый год в военных городках

Общество

В готовности находятся более 20 мобильных котельных установок и 88 дизельных электростанций

150 аварийных бригад ЦВО будут дежурить на Новый год в военных городках
Иллюстрация: Фото пресс-службы Центрального военного округа
Ремонтники

Екатеринбург, 21 декабря 2018, 08:54 — REGNUM  Порядка 150 аварийно-ремонтных бригад Центрального военного округа будут нести дежурство в военных городках в период новогодних праздников. Об этом ИА REGNUM 21 декабря сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Коммунальщики ЦВО содержат в готовности более 20 мобильных котельных установок и 88 дизельных электростанций, которые при необходимости будут переброшены к месту аварии авиационным или автомобильным транспортом.

Накануне аварийно-ремонтные бригады провели тренировки по восстановлению теплоснабжения военного городка, нарушенного вследствие условного обрыва линии электропередачи. Также были отработаны вопросы взаимодействия с диспетчерскими службами военных городков на случай возникновения кризисных ситуаций.

Напомним, ЦВО расположен на территории 29 субъектов Российской Федерации. В округе находится более 1,5 тыс. военных городков, в которых проживают свыше 27 тыс. семей.

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