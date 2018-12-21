Китайский Сиань переведет 10 тыс. такси с бензина на спирт в 2019 году

Сиань, Китай, , 08:46 — REGNUM Шестьдесят такси, работающих на метиловом спирте, вышли на дорогу столицы китайской провинции Шэньси города Сиань, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

«Таки на метаноле должны облегчить нехватку бензина в зимнее время, а также стать ключевым фактором сокращения выбросов загрязняющих воздух веществ в городе», — заявил заместитель мэра Сианя Цян Сяоань.

Ранее город выпустил целый ряд мер по улучшению экологической ситуации в городе, включая предоставление субсидий водителям, которые сделают свой выбор в пользу автомобилей на метиловом спирте. Кроме того, таким транспортным средствам разрешено использовать автобусную полосу для передвижения.

По словам Цяна, было создано на данный момент уже 15 метаноловых заправочных станций. Город планирует ввести в обращение 10 тыс. такси на метаноле в городе, а также построить еще 45 заправочных станций в 2019 году.

Отметим, что провинция Шэньси является одной из крупнейших угледобывающих в Китае наряду с провинцией Шаньси и Внутренней Монголией. По мнению экспертов, можно активно использовать уголь для производства метанола из него.

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