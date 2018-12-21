На Ямал с Украины завезли гонконгский грипп

Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 09:08 — REGNUM На Ямале зарегистрирован первый случай гриппа. Выделен и лабораторно подтверждён вирус H3N2, который называют гонконгским, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

Женщина из Тарко-Сале поступила в больницу с пневмонией. Инфекцию она получила от супруга, который ранее вернулся из Днепропетровска. По сообщению врачей, жизни женщины ничего не угрожает.

Эпидемиологи прогнозируют подъём заболеваемости в ЯНАО острыми респираторными инфекциями и гриппом в начале 2019 года.

Вирус гриппа H3N2 считается чрезмерно опасным для младенцев и пожилых людей. Гонконгский грипп может спровоцировать пневмонию, бронхит, менингит и отит.

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