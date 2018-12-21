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На Ямал с Украины завезли гонконгский грипп

Общество

Госпитализирована женщина из Тарко-Сале

Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 21 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  На Ямале зарегистрирован первый случай гриппа. Выделен и лабораторно подтверждён вирус H3N2, который называют гонконгским, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

Женщина из Тарко-Сале поступила в больницу с пневмонией. Инфекцию она получила от супруга, который ранее вернулся из Днепропетровска. По сообщению врачей, жизни женщины ничего не угрожает.

Эпидемиологи прогнозируют подъём заболеваемости в ЯНАО острыми респираторными инфекциями и гриппом в начале 2019 года.

Вирус гриппа H3N2 считается чрезмерно опасным для младенцев и пожилых людей. Гонконгский грипп может спровоцировать пневмонию, бронхит, менингит и отит.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале первый в сезоне случай гриппа: заболел годовалый ребёнок

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Грипп, ОРЗ
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