Пятница, 21 Декабря 2018 года
09:18:13 МСК

Глава украинских раскольников рассказал о размерах своей «церкви»

Общество

Епифаний явно преувеличивает

Глава украинских раскольников рассказал о размерах своей «церкви»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Киев, 21 декабря 2018, 08:43 — REGNUM  Единая православная украинская церковь (ЕПУЦ) насчитывает 7 тыс. приходов, заявил глава этой религиозной организации Епифаний 20 декабря в эфире телеканала 1+1.

«Сейчас объединенная Православная церковь Украины насчитывает приблизительно семь тысяч парафий (приходов — ИА REGNUM ). Но я бы не хотел прогнозировать определенное количество, ставить определенные задачи, чтобы количественно увеличивать эту церковь», — отметил он.

Епифаний также рассказал о механизме перехода религиозных общин из одной церкви в другую — верующие должны собраться и проголосовать за это решение, после чего обратиться к местному архиерею или светской власти.

Напомним, по официальным данным, в начале 2018 года раскольничьи организации «Киевский патриархат» и «УАПЦ» суммарно насчитывали 5855 общин и 4333 служителя культа.

Отметим, 20 декабря 2018 года Верховная рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП изменить своё название. Эксперты связывают это событие с желанием раскольников присвоить название канонической церкви.

Читайте также: Украинским раскольникам срочно нужен известный «бренд» — юрист УПЦ МП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить