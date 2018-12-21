В московском парке «Зарядье» появится главный вход

Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве в парк «Зарядье» организуют главный вход. Ранее у парка не было главного входа, сообщили в Стройкомплексе.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что парк «Зарядье» — это открытый парк, он не обнесён забором, как другие парки.

Но, по его словам, было решено обозначить важные места со стороны Васильевского спуска и Красной площади. Так, главный вход в парк «Зарядье» появится со стороны станции метро «Китай-город».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, открытие парка «Зарядье» в Москве стало для жителей столицы резонансным событием. Об открытии уникального парка известно подавляющему большинству горожан (88%). Побывали в парке уже 28% москвичей.

Напомним, московский парк «Зарядье» победил в крупном международном конкурсе InAVation Awards — 2018.

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