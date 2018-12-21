Завершён первый этап выдачи жилищных сертификатов жителям Байконура

Москва, , 07:58 — REGNUM Правом на приобретение жилья по жилищному сертификату в рамках переселения с территории комплекса «Байконур» воспользовались 137 семей, в том числе 77 одиноких граждан, 29 семей из двух человек, 44 семьи численностью три и более человека. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Всего выданными сертификатами предусматривается более пяти с половиной тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений на сумму 250 млн рублей», — говорится в сообщении.

В следующем году работа по обеспечению жильем граждан будет продолжена — необходимые бюджетные ассигнования для реализации этих планов будут сделаны в соответствии с федеральным законом о бюджете. Работа по выдаче сертификатов в 2018 году завершена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сертификаты байконурцам — гражданам России — начали выдавать впервые с 2013 года, после пятилетнего периода. Участники программы смогут использовать полученные документы для приобретения жилья на территории России.

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