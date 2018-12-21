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Памятник Ивану Мичурину вернулся на ВДНХ после ремонта

Общество

Работы по восстановлению памятника проводились впервые со дня его установки

Москва, 21 декабря 2018, 07:48 — REGNUM  В Москве на ВДНХ после восстановительных работ вернулся бронзовый памятник селекционеру Ивану Мичурину. Работы по восстановлению длились около 10 месяцев и проводились впервые со дня его установки — с 1954 года, сообщается на портале мэра Москвы.

Памятник установили в Мичуринском саду ВДНХ за павильоном № 26. На постаменте из красного гранита возвышается бронзовая фигура ученого в полный рост.

В Мичуринском саду высажено более 500 сортов различных плодовых и ягодных деревьев и кустарников — груш, яблонь, слив, вишен и винограда, в том числе выведенных Иваном Мичуриным.

Напомним, возрождение ВДНХ началось в 2014 году. С тех пор на выставке отреставрировали 11 объектов культурного наследия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на территории ВДНХ после реконструкции открылся обновленный парк «Россия — моя история». Открытие парка намечено на 24 декабря, сообщается на портале мэра Москвы. Парк «Россия — моя история» разместился в 57-м павильоне ВДНХ.

Подробнее: На ВДНХ открывается обновленный парк «Россия — моя история»

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