Екатеринбургский цирк могут закрыть к Новому году

Екатеринбург, , 07:49 — REGNUM Екатеринбургский цирк к концу 2018 года может быть закрыт. 25 декабря Свердловский областной суд в очередной раз рассмотрит апелляции. Росгосцирка на решение Ленинского райсуда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

Рассмотрение апелляции началось вчера, 20 декабря. Новый руководитель цирка Александр Авраменко заявил в суде о том, что цирк безопасен для посетителей. Однако представители МЧС утверждают, что это не совсем так, и требуют закрыть учреждение до устранения всех недостатков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о закрытии цирка из-за проблем с противопожарной безопасностью в октябре принял Ленинский райсуд. После этого директор учреждения Анатолий Марчевский был отстранён от должности.

По словам Марчевского, он ранее запрашивал у руководства Росгосцирка деньги на решение проблемы с противопожарной безопасностью, но безуспешно.

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