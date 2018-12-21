Российский «вор в законе» Ражден Шулая получил крупный срок в США

Нью-Йорк, США, , 07:47 — REGNUM Российский уголовный «авторитет» грузинского происхождения Ражден Шулая (Рома Питерский) приговорен судом США к 45 годам заключения за создание и руководство организованным преступным сообществом, действовавшим на территории нескольких штатов. Об этом сообщает департамент юстиции Южного округа Нью-Йорка.

По словам прокурора Манхэттена Джеффри Бермана, Шулая «руководил крупной и жестокой преступной организацией, вовлеченной в целый ряд криминальных схем» на территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Невада.

В сферу деятельности криминального сообщества входили вымогательства, кражи, торговля краденым и мошенничества.

В дополнение к тюремному сроку 41-летний «вор в законе» был приговорен к конфискации имущества на $2,17 млн и оплате компенсаций за содеянное еще на $550 тыс. Кроме того, после освобождения криминальный «авторитет» должен будет в течение трех лет находиться под особым надзором правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года в Нью-Йорке, были задержаны 15 граждан Грузии, в том числе два известных грузинских боксера — Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили, которых обвинили в принадлежности к преступной группировке. Всего были задержаны 33 члена российско-грузинской группировки, главарем которой называется криминальный авторитет Ражден Шулая (Рома Питерский).

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