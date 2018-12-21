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Горные стрелки Казахстана и Узбекистана провели совместную тренировку

Общество

Тренировка прошла в рамках плана сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран

Ташкент, 21 декабря 2018, 07:49 — REGNUM  Горно-стрелковые подразделения Казахстана и Узбекистана провели совместную тренировку на общевойсковом горном полигоне «Фориш» в Узбекистане, сообщили 21 декабря в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Старший группы от Вооруженных сил Казахстана, подполковник Абай Абдуллаев отметил, что в ходе тренировок военнослужащие в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм.

Он добавил, что горно-стрелковые подразделения выполнили все поставленные задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля военнослужащие Казахстана и Узбекистана провели совместные антитеррористические учения, в ходе которых отработали действия по обнаружению и ликвидации террористов.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Узбекистан провели учения по ликвидации боевиков

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