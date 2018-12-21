Глава украинских раскольников Епифаний встретился с послом США

Киев, , 07:42 — REGNUM В Киеве прошла встреча между послом США на Украине Мари Йованович и главой единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) Епифанием, сообщило 21 декабря информационное агентство «УНН».

Епифаний выразил благодарность Соединённым Штатам Америки за поддержку процесса объединения раскольничьих организаций Украины.

Участники встречи обсудили дальнейшее становление ЕПУЦ на территории Украины.

Напомним, 19 декабря Епифаний поговорил с госсекретарём США Майком Помпео.

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Отметим, 13 декабря 2018 года глава религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет, которого эксперты считают реальным главой ЕПУЦ, наградил «орденом» Андрея Первозванного бывшего заместителя директора ЦРУ Джека Девайна за помощь в создании новой церкви на Украине.