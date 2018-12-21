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Из Барнаула запустят дополнительные автобусы в города Казахстана

Общество

Дополнительные рейсы отправятся в Усть-Каменогорск и Семипалатинск

Барнаул, 21 декабря 2018, 07:35 — REGNUM  Автовокзал Барнаула организовал два дополнительных рейса в города Казахстана в преддверии новогодних праздников, сообщили 21 декабря в пресс-службе посольства Казахстана в России.

27 декабря в 20 часов 15 минут по местному времени (16 часов 15 минут по Москве) отправится дополнительный автобус в Усть-Каменогорск. 28 декабря в 20 часов 50 минут (16 часов 50 минут по Москве) дополнительный рейс отправится в Семипалатинск.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 по 30 декабря автовокзал Томска запустит дополнительные рейсы в Семипалатинск, Павлодар и Караганду.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Томска в города Казахстана будут запущены дополнительные автобусы

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