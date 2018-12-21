Из Барнаула запустят дополнительные автобусы в города Казахстана

Барнаул, , 07:35 — REGNUM Автовокзал Барнаула организовал два дополнительных рейса в города Казахстана в преддверии новогодних праздников, сообщили 21 декабря в пресс-службе посольства Казахстана в России.

27 декабря в 20 часов 15 минут по местному времени (16 часов 15 минут по Москве) отправится дополнительный автобус в Усть-Каменогорск. 28 декабря в 20 часов 50 минут (16 часов 50 минут по Москве) дополнительный рейс отправится в Семипалатинск.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 по 30 декабря автовокзал Томска запустит дополнительные рейсы в Семипалатинск, Павлодар и Караганду.

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