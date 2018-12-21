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Москвичей предупредили: 21 декабря ожидается снег и гололедица

Общество

Днем в мегаполисе столбики термометров покажут -7…-5 °С

Москва, 21 декабря 2018, 07:29 — REGNUM  Сегодня, 21 декабря, синоптики обещают жителям столицы России облачную погоду, небольшой снег и гололедицу. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

«Облачно, небольшой снег. Местами гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

По сведениям синоптиков, днем 21 декабря в Москве столбики термометров покажут −7…−5 °С, ночью станет немного прохладнее: −9…−7 °С. Ветер ожидается юго-восточный, его скорость будет достигать 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в метеослужбе уведомили, что в предстоящие выходные 22 и 23 декабря в Москве ожидается потепление.

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