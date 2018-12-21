«Стремление» и «40-летие реформ»: в Китае назвали иероглиф и слово года

Пекин, , 07:22 — REGNUM «Стремление» и «40-летняя годовщина реформ открытости» были соответственно выбраны китайским иероглифом и словом года — 2018 в Китае, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа, ссылаясь на результаты проведенного исследования.

В рамках проведенного исследования слово «выход» и сочетание «торговые трения» соответственно были избраны как международный китайский иероглиф и слово года в Китае-2018.

Победители были избраны из нескольких тысяч рекомендаций, основанных на тысячах голосов обитателей китайского интернета.

С момента старта кампании топ-10 новых слов, модных слов и киберслов года также были представлены. Среди них оказались «фестиваль урожая китайских фермеров», «Китайское международное импортное ЭКСПО» и «сообщество единого будущего для всего человечества».

Эксперты утверждают, что эти иероглифы и слова отражают дух общества и времени, олицетворяют произошедшее в Китае за 2018 год, а также отражают желание народа достичь лучшей жизни.

Отметим, что выборы иероглифа и слова года в Китае проводятся уже 13-й год. В нынешнем году исследование проводилось Китайским национальным центром мониторинга и исследования языка, а также интернет-компаниями вроде Tencent, Sogou и Gsdata.

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