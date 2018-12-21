МВД РФ намерено получить право вскрывать запертые автомобили

Москва, , 07:18 — REGNUM Российские полицейские могут получить право вскрывать персональные автомобили граждан. Соответствующие поправки в федеральный закон «О полиции» предполагают такие действия правоохранителей в некоторых экстренных ситуациях, говорится на сайте ведомства.

«Принятие законопроекта позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от противоправных посягательств», — говорится в сообщении.

В частности, получить право доступа в салон частного автомобиля стражи порядка могут с целью спасения жизни граждан — к примеру, если в запертой машине обнаружен ребенок или гражданин, которому стало плохо. Также полицейские могут проникать в салон авто, если в нем заперся преступник, или у правоохранителей будут основания полагать, что в автомашине незаконно находятся «предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота».

Кроме того, из салона можно будет насильно извлекать нетрезвых водителей, а сами транспортные средства досматривать для проверки сообщений о подготовке террористических актов.

Также поправки предполагают наделить полицейских правами проводить досмотр лиц, подозреваемых в том, что у них при себе есть украденные ценности. В МВД намерены узаконить попадание стражей порядка в жилье и на земельные участки граждан для задержания лиц, подозреваемых в незаконном проникновении, к примеру, в квартиры.