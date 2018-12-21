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В Екатеринбурге за взятку арестован известный адвокат

Общество

Под стражей он пробудет до 18 февраля

Екатеринбург, 21 декабря 2018, 07:16 — REGNUM  В Екатеринбурге адвокат Николай Фуфаев отправлен в СИЗО до 18 февраля. Такое решение принял Ленинский райсуд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского облсуда.

Адвокату вменяют получение и передачу взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 и пункт «в» части 5 статьи 290 УК России. Подробности дела официально не разглашаются. По сведениям местных СМИ, он был задержан 19 декабря. С ходатайством о его аресте выступило следствие.

Некоторые СМИ связывают его дело с начальником антикоррупционного управления УМВД Екатеринбурга Эдуардом Ворониным. Напомним, Воронин был задержан 3 октября и затем арестован.

Николай Фуфаев ещё имеет возможность обжаловать решение райсуда о своём аресте.

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