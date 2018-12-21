Астана и Ташкент запустят «туркестанский шенген» в 2019 году

Ташкент, , 07:19 — REGNUM Казахстан и Узбекистан планируют запустить в феврале 2019 года общую туристическую визу, направленную на привлечение иностранных туристов в регион, заявил и. о. первого заместителя председателя Госкомтуризма Узбекистана Улугбек Касымходжаев, сообщает 21 декабря агентство «Казинформ».

Чиновник отметил, что проект создания Silk visa прошел согласование в ведомствах двух стран и в настоящее время решаются только технические детали.

Касымходжаев добавил, что к общей визе проявляют интерес Киргизия и Таджикистан. Кроме того, Казахстан планируется привлечь к проекту Азербайджан и Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамудиулы заявил, что Астана и Ташкент близки к взаимному признанию виз и работают над созданием трансграничных туристических маршрутов.

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