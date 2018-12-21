В Пекине избрали десять «королей деревьев» и назвали «зеленого старожила»

Пекин, , 06:51 — REGNUM Занимающиеся озеленением Пекина службы избравли десять «самых красивых королей деревьев» в рамках программы защиты древних деревьев города, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

В Бюро садоводства и озеленения Пекина сообщили, что 10 из 69 древесных кандидатов получили новый титул «королей». Они были избраны в результате народного голосования на правительственном сайте, сайте бюро, а также через социальную сеть WeChat.

По информации чиновников, затея призвана привлечь внимание к проблеме защиты древних деревьев, а также усилить их защиту. Одним из самых красивых и древних «аксакалов» среди деревьев оказался кипарис возрастом 3,5 тыс. лет, который расположен в городе Синьчжэнцзы городского района Миюнь. Его длина составляет 18 метров. Дерево также является самым древним в городе.

Напомним, что власти Пекина предпринимают ряд мер по усилению защиты 40 тыс. древних деревьев города, осуществляя их перепись, классификацию, инвентаризацию, исследования и прочие меры для упрощения отслеживания состояния «зеленых старожилов».

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