В Китае судили бывшего вице-губернатора провинции Гуйчжоу

Чунцин, Китай, , 06:37 — REGNUM Бывший вице-губернатор китайской провинции Гуйжоу предстал в Чунцине перед судом по делу о взяточничестве и растратах общественных средств, передает 20 декабря агентство Синьхуа.

Ван Сяогуан обвиняется в использовании должностного положения для приобретения личных выгод, а также лоббирования интересов третьих лиц. В результате его коррупционной деятельности он незаконным путем получил 48,7 млн юаней ($7,1 млн) лично или через членов его семьи в период с 1998 по 2017 годы.

Будучи главой района Удан города Гуйян в провинции Гуйчжоу в период с 1999 по 2000 годы Ван незаконно получил 5 млн юаней в виде земельных участков, сообщили в прокуратуре Чунцина.

Согласно обвинению, Ван получал инсайдерскую информацию от службы безопасности незаконными методами и совершал махинации на фондовых биржах, что позволило ему получить в период с августа 2009 по февраль 2016 года в общей сложности 16 0млн юаней.

В своем последнем слове Ван признал свою вину и выразил раскаяние. На заседании присутствовало порядка 70 человек, включая законодателей, прессу и представителей общественности. Приговор будет оглашен позже.

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный китайский борец с коррупцией сам оказался коррупционеров, в связи с чем был исключён из рядов Компартии Китая и снят со всех занимаемых должностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский борец с коррупцией сам оказался коррупционером и исключен из КПК