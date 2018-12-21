В Китае задержаны желавшие нажиться на народной любви к усопшему писателю

Пекин, , 06:28 — REGNUM В Китае раскрыты множественные случаи незаконного распространения пиратских работ романиста боевых искусств Цзинь Юна, сообщили в Национальном управлении по борьбе с порнографией и незаконными публикациями, передает 20 декабря агентство Синьхуа.

Пираты воспользовались «бизнес-возможностями», которые открылись перед ними вследствие торговли пиратскими романами Цзинь Юна на фоне всеобщий скорби в Китае по усопшему и горячо любимому в стране писателю.

Во время недавней спецоперации, проведенной правоохранителями в северной китайской провинции Хэбэй, было изъято около 100 тыс. пиратских книг популярного романиста, которые хранились на складе в городе Динчжоу. Огромное число пиратских романов было также обнаружено в Пекине, провинциях Чжэцзян и Хэнань.

Напомним, что Цзинь Юн, чье настоящее имя Чжа Лянъюн, ушел из жизни в возрасте 94 лет в госпитале Гонконга 30 октября текущего года. Он оказал наибольшее влияние в популяризацию романов тематики боевых искусств. Особую популярность скискал роман «Книга и меч: записи о добре и ненависти».

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