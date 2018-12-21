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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на самом северо-западе Китая

Общество

Эпицентр толчков был зафиксирован по координатам 39,08 градусов северной широты и 74,75 градусов восточной долготы на глубине десяти километро

Пекин, 21 декабря 2018, 05:58 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-западе Китая, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в Кызылсу-Киргизском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в 19:08 по Пекинскому времени, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC).

Эпицентр толчков был зафиксирован по координатам 39,08 градусов северной широты и 74,75 градусов восточной долготы на глубине десяти километров.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 произошло 16 декабря в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Жертв удалось избежать, а вот сотни людей оказались без крова.

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Землетрясения
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