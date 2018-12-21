В Китае задержано более 2 тыс. желающих «нагреться» на больных стариках

Пекин, , 05:36 — REGNUM Около 1,9 тыс. подозреваемых было задержано в Китае в результате общенациональной кампании по борьбе с мошенничеством в области здравоохранения, запущенной ранее Министерством общественной безопасности, передает 20 декабря агентство Синьхуа.

Было раскрыто порядка 3 тыс. дел мошенничества, в рамках которых злоумышленники незаконным путем заставили граждан расстаться в общей сложности с 140 млн юаней ($20 млн). За прошедшие несколько лет было замечено увеличение числа поддельных продуктов диетического питания и продуктах для здоровья.

Кроме того, преступники используют новую тактику распространения. Чаще всего они втираются в доверие к престарелым жителям, усыпляя внимание подарками и давая бесплатные чеки, рассказывая о бесплатных путешествиях прежде, чем украсть у них деньги, продавая небезопасный для здоровья хлам.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская полиция в начале декабря текущего года задержала 132 подозреваемых в более, чем 2 тыс. случаев трансграничного мошенничества в области медицины.

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