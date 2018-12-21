Китайский борец с коррупцией сам оказался коррупционером и исключен из КПК

Шэньян, Китай, , 05:16 — REGNUM Бывший ответственный за борьбу с коррупцией в Китае чиновник из провинции Цзилинь Цю Дамин был снят с занимаемых должностей и исключен из Компартии Китая за множественные нарушения дисциплины и допущение утечек информации в рамках его профессиональной деятельности, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Ранее Цю возглавлял Цзилиньское отделение комиссии по проверке дисциплины и надзорной комиссии, а также являлся членом Компартии Китая. Расследование, проведенное в отношение деятельности Цю показало, что в результате его недобросовестной деятельности произошли утечки профессиональных данных.

Позднее стало известно, что они не были случайными, а связаны с получением материальной выгоды в результате передачи данных третьим лицам. Кроме того, выяснилось, что Цю, пользуясь должностным положением и используя имеющееся влияние приобретал роскошные здания, а также осуществлял растрату общественных фондов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был исключен из партии и снят со всех занимаемых должностей бывший высокопоставленный законодатель из провинции Ганьсу. Та же участь коснулась бывшего коллеги Цю Дамина по борьбе с коррупцией из соседней провинции Ляонин.

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