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Китайский борец с коррупцией сам оказался коррупционером и исключен из КПК

Общество

Ранее Цю возглавлял Цзилиньское отделение комиссии по проверке дисциплины и надзорной комиссии, а также являлся членом Компартии Китая

Китайский борец с коррупцией сам оказался коррупционером и исключен из КПК
Борьба с коррупцией

Шэньян, Китай, 21 декабря 2018, 05:16 — REGNUM  Бывший ответственный за борьбу с коррупцией в Китае чиновник из провинции Цзилинь Цю Дамин был снят с занимаемых должностей и исключен из Компартии Китая за множественные нарушения дисциплины и допущение утечек информации в рамках его профессиональной деятельности, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Ранее Цю возглавлял Цзилиньское отделение комиссии по проверке дисциплины и надзорной комиссии, а также являлся членом Компартии Китая. Расследование, проведенное в отношение деятельности Цю показало, что в результате его недобросовестной деятельности произошли утечки профессиональных данных.

Позднее стало известно, что они не были случайными, а связаны с получением материальной выгоды в результате передачи данных третьим лицам. Кроме того, выяснилось, что Цю, пользуясь должностным положением и используя имеющееся влияние приобретал роскошные здания, а также осуществлял растрату общественных фондов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был исключен из партии и снят со всех занимаемых должностей бывший высокопоставленный законодатель из провинции Ганьсу. Та же участь коснулась бывшего коллеги Цю Дамина по борьбе с коррупцией из соседней провинции Ляонин.

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Коррупция и борьба с ней
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