В Татарии стали реже жениться и разводиться

Казань, , 04:59 — REGNUM В Татарии за 11 месяцев 2018 года поженилось почти на 2 тыс. пар меньше, чем за такой же период 2017 года — 23 124 против 25 071 (спад на 7,8%). Небольшое снижение наблюдалось и в сегменте расторжения брака — на 1%. За январь-ноябрь 2018 года был скреплён союз 81 пары, где жених или невеста не достигли совершеннолетия, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Управление ЗАГС кабинета министров РТ.

Самый существенный спад интереса к регистрации брака органы статистики отмечали за 11 месяцев 2016 года, когда относительно такого же периода 2015 года снижение составило 13,8%. По итогам января-ноября 2017 года уже наблюдался прирост показателя на 3,9%, а в текущем году, наоборот, пока фиксируется спад числа брачующихся на 7,8%.

Отдельно в Казани снижение интереса к регистрации союза было на 8,1%, в Набережных Челнах — на 9,5%. В целом по районам республики уменьшение было на 6,9%, самое существенное зафиксировано в Ютазинском районе — на 33,9% (с 112 до 74 регистраций), Алексеевском районе — на 32,8% (с 137 до 92) и Агрызском районе — на 30,1% (с 146 до 102). В ряде районов, наоборот, по данному показателю наблюдался существенный прирост: в Верхнеуслонском — на 23,9% (с 46 до 57), Лаишевском — на 23,9% (с 109 до 135) и Тукаевском — на 23,1% (с 121 до 149). Каждый пятый брак в республике был межнациональным, а 81 пара вступила в брачный союз до достижения совершеннолетия. Количество браков с иностранцами снизилось с 1213 до 1029.

В целом по республике за рассматриваемый период наблюдалось снижение на 1% количества расторжений брака, до 12 369 против 12 495. При этом в 2017 году за такой же период относительно 2016 года был прирост показателя на 1,4%. В столице Татарии, наоборот, отмечался рост числа разводов — на 5,1%. В Набережных Челнах был спад на 4,5%, а в районах Татарии снижение составило 4%.

Существенное увеличение разводов, сразу на 51,1% зафиксировано в Аксубаевском районе — с 45 до 68.