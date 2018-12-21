Тысячи свиней пали жертвами африканской чумы свиней на юге Китая

Чжухай, Китай, , 04:31 — REGNUM В провинции Гандун на юге Китая заявили, что порядка 2 тыс. голов свиней было забито в провинции с момента фиксации первой в регионе вспышки африканской чумы свиней, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Одиннадцать свиней погибли от вируса на ферме Сянчжоу города Чжухай, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР. В результате, на ферме в профилактических целях было забито 1940 свиней и в карантинной зоне. На фермах и скотобойнях были усилены меры контроля и дезинфекции.

Отметим, что Гуандун стала уже 23-й провинцией Китая, где была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. При этом, по всему Китаю было зафиксировано уже около 90 вспышек этого крайне опасного для животных, но безопасного для человека вируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Африканская чума свиней добралась и до китайского Чжухая на юге страны