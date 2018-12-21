В Китае задержаны 314 спекулянтов билетами на поезд перед Новым годом

Пекин, , 04:21 — REGNUM Китайская железнодорожная полиция задержала 314 билетных спекулянтов и изъяла более 40 тыс. билетов, многие из которых и вовсе оказались поддельными, в рамках недавней кампании против спекулянтов в преддверии железнодорожного бума на Китайский новый год, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Железнодорожная полиция по всей стране еще 6 декабря приступила к патрулированию наблюдению на железнодорожных вокзалах и станциях, а также прилегающих территориях в рамках кампании по борьбе с билетными спекулянтами. Полиция собрана неопровержимые доказательства и улики от осведомителей по телефону горячей линии социальные онлайн-платформы вроде WeChat.

Напомним, что Китайский новый год или Весенний фестиваль, как его называют в Китае, в этот раз выпадает на 5 февраля 2019 года. Следовательно, бум пассажироперевозок в преддверии праздников начнется 21 января и продлится до 1 марта 2019 года. Во время этого праздника китайцы, как бы далеко они не находились от дома, по старой традиции, возвращаются на малую родину, чтобы встретить наступающий год с родными.

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