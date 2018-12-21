Пятница, 21 Декабря 2018 года
04:30:05 МСК

Флоридец побил рекорд по программе уничтожения питонов

Общество

Питон весил около 70 килограмм

Флоридец побил рекорд по программе уничтожения питонов
Pratik Jain
Тигровый питон

Орландо, США, 21 декабря 2018, 03:59 — REGNUM  Житель американского штата Флорида Джон Хаммонд побил предыдущий рекорд по программе уничтожения питонов штата, поймав 18-футового тёмного тигрового питона, сообщает телеканал Fox 35.

«Подбежал, схватил его за голову. В этот момент он обвил мою талию, как я и задумывал. В мешок для змей он не помещался, поэтому я сложил его в сумку для палатки, которая лежала в грузовике», — поделился он подробностями.

Питона весом около 70 килограмм Хаммонд выложил напоказ возле своего дома. Потом он снял шкуру со своей добычи. Змеиную шкуру Хаммонд решил пустить в дело, чтобы добыча не пропадала зря.

Напомним, в американском штате Флорида действует программа по уничтожению питонов в рамках борьбы с нетипичными для экосистемы штата животными. По этой программе уже было истреблено змей суммарным весом в 11 тонн. Участники программы должны усыплять пойманных животных «гуманными способами».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября житель Уэст-Палм-Бич штата Флорида (США) поймал питона 17-футовой длины и весом свыше 50 килограмм. На тот момент это являлось рекордом штата по программе уничтожения питонов.

Читайте ранее в этом сюжете: Флоридец поставил рекорд, поймав пятиметрового питона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовая гибель диких животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить