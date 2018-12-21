Флоридец побил рекорд по программе уничтожения питонов

Орландо, США, , 03:59 — REGNUM Житель американского штата Флорида Джон Хаммонд побил предыдущий рекорд по программе уничтожения питонов штата, поймав 18-футового тёмного тигрового питона, сообщает телеканал Fox 35.

«Подбежал, схватил его за голову. В этот момент он обвил мою талию, как я и задумывал. В мешок для змей он не помещался, поэтому я сложил его в сумку для палатки, которая лежала в грузовике», — поделился он подробностями.

Питона весом около 70 килограмм Хаммонд выложил напоказ возле своего дома. Потом он снял шкуру со своей добычи. Змеиную шкуру Хаммонд решил пустить в дело, чтобы добыча не пропадала зря.

Напомним, в американском штате Флорида действует программа по уничтожению питонов в рамках борьбы с нетипичными для экосистемы штата животными. По этой программе уже было истреблено змей суммарным весом в 11 тонн. Участники программы должны усыплять пойманных животных «гуманными способами».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября житель Уэст-Палм-Бич штата Флорида (США) поймал питона 17-футовой длины и весом свыше 50 килограмм. На тот момент это являлось рекордом штата по программе уничтожения питонов.

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