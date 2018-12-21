«Со здравым смыслом пропала ещё и совесть»: депутат о требовании Германии

Нижний Новгород, , 03:55 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Курдюмов, представляющий Нижегородскую область, комментируя требование правительства Германии о возврате культурных ценностей времён СССР, предложил чиновникам «остудить их горячие мысли и вспомнить историю». Представитель ЛДПР отметил, что, на его взгляд, «у чиновников из правительства Германии вместе со здравым смыслом пропала ещё и совесть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство Германии настаивает на возврате культурных ценностей, перемещённых в Россию после Второй мировой войны. Среди того, что попало в список требуемого к возврату, — троянская коллекция Генриха Шлимана, выставленная в двух музеях России, и Эберсвальдский клад. На это требование ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что пока нет здорового политического диалога, никакого обмена культурными ценностями быть не может.

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Депутат Госдумы Александр Курдюмов на своей странице в соцсетях выразил резкое мнение в адрес правительства Германии, предложив остудить головы и вспомнить об истории.

«У чиновников из правительства Германии вместе со здравым смыслом пропала ещё и совесть. Они требуют, чтобы Россия вернула ценности, вывезенные из страны во время Второй Мировой Войны. Это больше похоже на обвинения в мародёрстве наших солдат. О каких ценностях можно говорить, когда в годы войны немецкие солдаты разграбили и уничтожили всю Европу, нанесли вред всему миру. Спустя 73 года после окончания Второй Мировой войны никто так и не удосужился компенсировать средства за разрушенные объекты на территории нашей страны. Уже не говоря о том, что родственники погибших на фронте получили лишь слова извинений. Никто и никогда не добивался какой-либо монетизации. Поэтому вместо того, чтобы в чем-то обвинять Россию, я предлагаю чиновникам остудить их горячие мысли и вспомнить историю», — заявил он.

Напомним, эберсвальдский клад является одной из крупных находок доисторических изделий из золота, обнаруженных на территории Германии. В состав клада входят свыше 80 предметов, в числе которых слитки, чаши, а также мотки золотой проволоки. Общий вес клада — почти 2,6 кг. Обнаружили находку при строительстве фабрики в Обербарниме в мае 1913 года. Глубина, где был найден клад, составляла всего около метра.