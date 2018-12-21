Пятница, 21 Декабря 2018 года
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В США сенаторы признали преступлением суд Линча

Общество

Через 100 лет после первой попытки внести подобный законопроект

Вашингтон, 21 декабря 2018, 03:18 — REGNUM  Сенат США единогласно одобрил законопроект, признающий суды Линча преступлением, сообщает телеканал BBC.

Сообщается, что, согласно законопроекту, линчевание признается преступлением, совершенным на почве ненависти. В законопроекте отмечается, что суды Линча являются одним из высших проявлений расизма в США. Приводится статистика, согласно которой с 1882 по 1968 год жертвами таких судов стали 4 742 человека.

Также сообщается, что первый подобный законопроект против судов Линча был внесен в конгресс еще 100 лет назад, но был отклонен. Потом предпринимались сотни безуспешных попыток продвинуть подобный закон.

Напомним, судом Линча считается убийство человека, подозреваемого в совершении преступления, вызвавшего гнев толпы. По одной из версий, впервые такие наказания практиковал капитал Уильям Линч в годы Гражданской войны в США.

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Культура и общество США
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