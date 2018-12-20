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В Германии объявлена угроза теракта в 14 аэропортах

Общество

Полиция ищет группу лиц, которые могли готовить теракт в одном из аэропортов

В Германии объявлена угроза теракта в 14 аэропортах
RainerPrang
В аэропорту

Берлин, 20 декабря 2018, 22:57 — REGNUM  В крупнейших аэропортах Германии объявлен повышенный уровень террористической угрозы в связи с розыском четверых подозреваемых в терроризме, сообщает 20 декабря газета Merkur.

Повышенные меры безопасности введены в 14 аэропортах, в том числе в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Лейпциге, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне.

По информации издания, правоохранительные органы получили информацию о том, что группа лиц могла готовить террористический акт в одной из воздушных гаваней.

Сообщается, что по адресам проживания подозреваемых были проведены обыски. Полиция уже задержала троих человек, ещё четверо объявлены в розыск.

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