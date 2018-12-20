В Германии объявлена угроза теракта в 14 аэропортах

Берлин, , 22:57 — REGNUM В крупнейших аэропортах Германии объявлен повышенный уровень террористической угрозы в связи с розыском четверых подозреваемых в терроризме, сообщает 20 декабря газета Merkur.

Повышенные меры безопасности введены в 14 аэропортах, в том числе в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Лейпциге, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне.

По информации издания, правоохранительные органы получили информацию о том, что группа лиц могла готовить террористический акт в одной из воздушных гаваней.

Сообщается, что по адресам проживания подозреваемых были проведены обыски. Полиция уже задержала троих человек, ещё четверо объявлены в розыск.