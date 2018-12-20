Услышать каждого: Беглов поручил учесть позицию горожан о Музее блокады

Санкт-Петербург, , 22:51 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прислушался к мнению горожан в вопросе строительства нового Музея блокады Ленинграда. Ему поступили жалобы по результатам конкурса на строительство, и он попросил жителей принять решение.

«Келейное решение такого важного для горожан вопроса недопустимо», — сказал Беглов на совещании 20 декабря, посвященном данному вопросу.

По его итогам принято решение: срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на проведение проектных и изыскательных работ для строительства музея, объявленный 23 ноября 2018 года, продлен на 10 дней.

Вокруг нового Музея блокады Ленинграда была масса противоречий, сначала выбрали неудачное место — Смоленскую набережную, 7, где он был бы заключен в тиски. Потом стоимость строительства подняли с 345,5 миллиона до 8,6 миллиарда. После всех споров, нареканий и протестов врио губернатора Петербурга Александр Беглов решил передать инициативу в руки горожан.

Генеральный директор Центра социальных проектов «Белый Дом» Инга Бурикова рассказала, насколько важным и нужным был этот шаг:

«Решение врио губернатора абсолютно верное. Во-первых, всегда имеет смысл прислушаться к мнению горожан, а во-вторых, надо понимать, что Музей блокады — стратегический музей для Петербурга, Ленинграда. Многие жители связаны с теми событиями лично, либо через своих родных. Они связаны с историей блокады, и для них этот музей — личная история. Если его построить, не прислушиваясь к мнению граждан, а в какой-то своей посторонней концепции, то он будет чужд горожанам и вызовет только отторжение и протест. Беглов абсолютно правильно считает, что с людьми нужно посоветоваться», — уверена эксперт.

«В вопросе концепции музея возникало много споров — и по месту расположения, и по тому, что его строительство может помешать зеленым насаждениям. Предстояла вырубка, и люди протестовали. Было много нареканий и по проекту музея. Однако сам музей и место, где он должен появиться, должны быть приняты горожанам и не нести в себе конфликта. Надо понимать, что для Петербурга появление нового Музея блокады, современного, с современными методами донесения информации, — очень важно. Блокаду помнят, это факт личной истории для большинства горожан, но нынешние музеи уже устарели в плане способов предоставления информации. Молодому поколению недостаточно той формы подачи информации, которая есть сейчас. Современные инструменты способны в большей степени отразить соответствующие эмоции, помочь осознать и пропустить через себя события тех лет», — считает Бурикова.

Эксперт отметила, что «современные методы должны показать реальную историю и помочь сохранить историческую память о жизни блокадного Ленинграда».

«Новый музей нужен, и использовать для его проектирования и строительства контакт с горожанами очень важно. Это место должно быть общественно желаемым, потому что оно априори значимо для жителей Петербурга», — заключила она.

Доктор политических наук Андрей Кошкин отметил, что ему гораздо больше, чем позиция Полтавченко, импонирует подход Беглова.

«Мне гораздо больше импонирует Беглов и его подходы. С одной стороны, он предлагает создать музей на базе Пискаревского мемориала, как просили многие общественники и ветераны. Мемориал является самым мощным культурно-историческим объектом, связанным с историей обороны и блокады города. Это потребует большего терпения, времени, внимания. Но именно то, чего заслужили петербуржцы. Особенно в столь щепетильных вопросах. С другой стороны, будет услышано мнение каждого петербуржца», — говорит политолог.

Кошкин добавил, что территория, выбранная для нового музея бывшим губернатором Полтавчеко, является крайне неудобной как для строительства, так и для работы самого музея в дальнейшем. Это небольшое пространство, зажатое между жилыми домами с одной стороны, техническими территориями городского «Водоканала» с другой и скоростным участком автомобильной дороги на Смольной набережной с третьей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда собираются возвести на средства бюджета Петербурга, он будет располагаться на Смольнинской набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря. Для музея город предоставит участок площадью 1,73 га. Под музеем на глубине 20 метров будет располагаться элемент развязки Орловского тоннеля, который призван связать правый и левый берега Невы. «Внутри» петли развязки окажется здание. Конкурс на проект мемориального комплекса был размещен в конце ноября 2018 года.