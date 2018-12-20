Суд признал законным отказ отпустить Пономарева на похороны Алексеевой

Москва, , 21:36 — REGNUM Московский городской суд признал законным отказ иностранному агенту, главе движения «За права человека» Льву Пономареву в праве прийти на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Решение было вынесено сегодня, 20 декабря.

Напомним, Тверской районный суд Москвы отклонил просьбу Пономарева о приостановлении или прекращении административного ареста для того, чтобы он смог присутствовать на церемонии прощания с Алексеевой. Решение Тверского суда Пономарев попытался обжаловать в Мосгорсуде, но апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря суд отправил Пономарева под арест на 25 суток за публичный призыв к участию в несанкционированной акции в центре столицы. Позднее срок административного ареста был сокращен до 16 суток.

Стоит отметить, что коллеги Пономарева уже два раза просили президента Владимира Путина обратить внимание, что 77-летний Пономарев отбывает административный арест, который они считают незаконным. Российский лидер оба раза заявил, что не сомневается в справедливости принятого судом решения.