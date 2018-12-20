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Лучшие моменты пресс-конференции Владимира Путина: фоторепортаж

Общество

Владимир Путин заявил, что должен когда-нибудь жениться «как порядочный человек»

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Лучшие моменты пресс-конференции Владимира Путина: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

Москва, 20 декабря 2018, 23:40 — REGNUM  В Москве прошла Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В 2018 году глава государства отвечал на вопросы 3 часа 44 минуты. Журналисты смогли получить ответы на 68 вопросов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вопросы здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, внешней политики, экономический блок и проблемы обманутых дольщиков — в своих ответах глава государства осветил широкий круг тем. Отвечая журналистам, Владимир Путин традиционно шутил. Также не обошлось без вопросов о личной жизни президента.

На пресс-конференции собрались журналисты из разных регионов России, а также ряда стран Европы, Латинской Америки и США. Зарубежных журналистов в основном интересовали темы, связанные с урегулированием ситуации в Сирии, Афганистане, на Украине, а также дальнейшее развитие отношений между Россией и США. Отечественные СМИ в основном затрагивали внутрироссийские вопросы: строительства объектов образования, здравоохранения, научных разработок, поддержки предпринимательства в регионах и раздельной переработки отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, пресс-конференция Владимира Путина 2018 года по накалу и интересу превзошла предыдущую.

Читайте подробнее: О пресс-конференции Владимира Путина: комментарии и оценки

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regnum author Дарья Антонова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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