Голландские архитекторы показали, каким видят Центральный парк Воронежа

Воронеж, , 20:05 — REGNUM Презентация финальной концепции развития памятника природы регионального значения «Центральный парк города Воронежа» (известен воронежцам как парк «Динамо») состоялась 20 декабря в правительстве Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Напомним, ранее на разработку концепции развития второй очереди Центрального парка был объявлен международный конкурс. Всего на него заявились десять компаний из 20 стран мир, победителем была признана голландская компания West 8, которая и представила 20 декабря руководству области и города свою концепцию.

Согласно концепции, пространство парка предлагается разделить на четыре зоны, в каждой из которых будет создана среда и инфраструктура для определенного вида отдыха: спорт на природе; отдых в уникальных природных условиях; экология, ботаника и знакомство с природой; семейный и культурный отдых. Если говорить об отдельных деталях, то в парке предлагается создать пруд, пляж, водопад и мост над ним, прогулочные тропы для пешеходов, велосипедистов и конных прогулок, зоны барбекю и эко-фермы с фруктовым садом. Кроме того, концепция предполагает благоустройство восьми дополнительных входов и обозначение входными группами границы Центрального парка.

«Нам, безусловно, интересно и полезно рассмотреть все идеи. Нужно понять, насколько все это реализуемо, учитывая наши погодные условия, особенности парка, план развития городских территорий и прочее», — отметил губернатор Александр Гусев, комментируя концепцию. Он поручил проработать подробно технические и экономические характеристики реализации проекта, а также рассмотреть возможность трансформации концепции в зависимости от результатов этой работы.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция «Центрального парка», крупнейшего парка в Воронеже, началась в 2014 году. В ходе первого этапа реконструкции привели в порядок центральный вход, реконструировали Зеленый театр, мосты через ручей, другие многочисленные объекты. Вторую очередь планировалось начать в 2018 году. Добавим, что ранее стало известно о том, что реконструкция ожидает павильон «Город — селу» недалеко от центрального входа в парк. Павильон был построен в 1974 году (в советское время в парке проводились ежегодные сельскохозяйственные выставки). К весне 2019 года здесь намерены построить двухэтажный ресторан.

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