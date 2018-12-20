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ЛНР: почти все выпускники среднего профобразования остаются в республике

Общество

Некоторые устраиваются на предприятия, кто-то открывает свой бизнес, а кто-то идет учиться дальше

Луганск, 20 декабря 2018, 20:37 — REGNUM  Порядка 90% студентов, выпускающихся из учреждений среднего профессионального образования (СПО) в Луганской Народной Республике (ЛНР), остаются работать на родине, заявила главный специалист отдела среднего профессионального и дополнительного образования министерства образования и науки ЛНР Юлия Куценко, сообщает 20 января «Луганский информационный центр».

По ее словам, выпускники учреждений СПО находят себе самые различные занятия: идут учиться дальше в вузы, устраиваются на предприятия, открывают собственный бизнес. Однако все это происходит в ЛНР.

Она также отметила, что в 2018—2019 году в ЛНР стало более чем на 300 человек больше учиться в учреждениях СПО.

Напомним, ранее и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика на 20% повысила стипендии студентам как высшего, так и среднего профессионального образования.

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