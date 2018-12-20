ОНФ задействует все свои ресурсы в контроле за исполнением нацпроектов

Москва, , 19:27 — REGNUM Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о том, что контроль за исполнением национальных проектов должен быть действенным.

«Действительно есть вопросы, связанные с контролем над исполнением, и этот контроль должен быть действенным. Все наши мероприятия по надзору из федерального центра над тем, что происходит в регионах, должны быть реалистичными. Там есть проблема, это правда. Но именно над этими проблемами мы сейчас работаем», — отметил глава государства.

Общероссийский народный фронт использует все ресурсы своего актива и экспертов Фронта в деле народного контроля за реализацией национальных проектов, чтобы он был действенным и эффективным, особенно в регионах, «на земле». Об этом заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

«Очень важно добиться реального исполнения всех задач национальных проектов, что невозможно без действенного эффективного контроля за их реализацией со стороны общества, особенно на уровне регионов, на местах. Людям важно увидеть ощутимые позитивные изменения в городах и селах, почувствовать улучшение качества своей жизни, участвовать в выборе приоритетов — на что именно должны быть направлены средства в первую очередь, когда это касается социальных объектов, всего того, с чем люди сталкиваются каждый день. Именно поэтому приоритет ОНФ — это народный контроль за исполнением нового «майского указа» президента по наиболее значимым и чувствительным для простых людей направлениям — доступность здравоохранения, качество образования, дороги, экология. В ОНФ создано большое количество инструментов — опросы, мониторинги, интерактивные карты, новое мобильное приложение «Народный контроль». ОНФ накоплен большой опыт в деле народного контроля, сформирован большой экспертный пул, активисты Движения есть в каждом российском регионе, поэтому мы будем использовать весь этот потенциал для достижения той цели, на которой акцентировал внимание президент в ходе большой пресс-конференции», — сказал Михаил Развожаев.